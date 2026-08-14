Galatasaray'dan Malick Fofana hamlesi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rafael Leao ve Gabriel Martinelli'nin ardından kanat bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-kırmızılıların transfer listesine giren son oyuncu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Malick Fofana oldu.





GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, 21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Malick Fofana ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcuyu transfer listesine dahil ederken taraflar arasında ilk temasların da kurulduğu belirtildi.





SEZON PERFORMANSI

Fofana, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon formasıyla 2 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 100 dakika sahada kaldı.





Belçikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ise 16 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.





SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Malick Fofana'nın Lyon ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro seviyesinde bulunuyor.