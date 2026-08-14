Gabriel Martinelli'den Galatasaray'a transfer yanıtı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken hücum hattı için gündeme gelen isimlerden Gabriel Martinelli konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın hücum hattı için listesindeki diğer alternatiflere yönelmesi bekleniyor.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın hücum hattı için listesindeki diğer alternatiflere yönelmesi bekleniyor.