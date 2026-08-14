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Gabriel Martinelli'den Galatasaray'a transfer yanıtı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Gabriel Martinelli cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma transfer konusunda olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 18:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gabriel Martinelli'den Galatasaray'a transfer yanıtı
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken hücum hattı için gündeme gelen isimlerden Gabriel Martinelli konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'in haberine göre, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın hücum hattı için listesindeki diğer alternatiflere yönelmesi bekleniyor.

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