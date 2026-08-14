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Sarıyer 87'de attı, Esenler Erokspor 90+5'te yakaladı

Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 23:31
Haber: Sporx.com
Sarıyer 87'de attı, Esenler Erokspor 90+5'te yakaladı
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Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik'lık eşitlikle bitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SMS Grup Sarıyer'in golünü 87. dakikada Batuhan Kör kaydetti. Asisti Efecan Karaca yaptı.

Esenler Erokspor'un golü 90+5. dakikada Muhamed Buljubasi'den geldi. Asisti yapan isim Erkan Kaş oldu.

Bu beraberliğin ardından SMS Grup Sarıyer puanını 4'e yükseltti. Esenler Erokspor puanını 2 yaptı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Esenler Erokspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. SMS Grup Sarıyer, Batman Petrol'ü ağırlayacak.

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