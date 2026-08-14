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Galatasaray'ın ayakta kalan tek adamı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Çorum FK karşısında takımının ayakta kalan tek ismi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın ayakta kalan tek adamı
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Galatasaray'ın Çorum FK ile 2-2 babere kaldığı karşılaşmada takımının ayakta kalan tek ismi Victor Osimhen oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli silahlarından olan Nijeryalı yıldız, mücadeleyi 2 golle tamamlayarak gecenin öne çıkan ismi oldu.

12 ŞUTTA 2 GOL

Osimhen, karşılaşma boyunca rakip kaleyi adeta ablukaya aldı.

29 yaşındaki santrfor, mücadelede 12 kez şut girişiminde bulunurken bunların 5'inde kaleyi buldu. Yıldız futbolcunun karşılaşmadaki gol beklentisi 1.17 xG, kaleyi bulan şutlarının gol beklentisi ise 1.32 xGOT olarak kayıtlara geçti.

Nijeryalı oyuncu, yakaladığı fırsatları değerlendirerek mücadelede iki kez gol sevinci yaşadı.

HAVA TOPLARINDA DA ÜSTÜNLÜK KURDU

Osimhen'in performansı yalnızca attığı gollerle sınırlı kalmadı.

Galatasaraylı yıldız, Çorum FK savunmasıyla girdiği 10 hava topu mücadelesinin 7'sini kazanarak fiziksel üstünlüğünü de sahaya yansıttı.

Zemindeki ikili mücadelelerde ise 4 kez rakibiyle karşı karşıya gelen Osimhen, bunların 2'sinden galip çıktı.

SADECE BİTİRİCİ DEĞİL

Ceza sahası içerisindeki etkinliğiyle ön plana çıkan Osimhen, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da katkı sağladı.

Nijeryalı santrfor karşılaşmayı 1 yaratılan büyük şans ve 1 kilit pasla tamamladı.

Osimhen ayrıca maç boyunca 25 kez topla buluşurken, rakipten veya boşta kalan toplardan 3 kez topu yeniden takımına kazandırdı.

OSIMHEN'İN ÇORUM FK KARNESİ

Victor Osimhen'in Çorum FK karşısındaki performansı şöyle:

  • Gol: 2
  • Gol beklentisi (xG): 1.17
  • Şut: 12
  • İsabetli şut: 5
  • İsabetli şut gol beklentisi (xGOT): 1.32
  • Hava topu mücadelesi: 10
  • Kazanılan hava topu: 7
  • Yaratılan büyük şans: 1
  • Kilit pas: 1
  • Zeminde ikili mücadele: 4
  • Kazanılan ikili mücadele: 2
  • Topla buluşma: 25
  • Top geri kazanma: 3
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