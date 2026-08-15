15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
14:00
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
17:00
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
14:00
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
14:00
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
17:30
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
21:30
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Bursaspor-Iğdır FK
21:30
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İstanbulspor-Bodrum FK
19:00
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
19:00
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
16:15

Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlacak

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun açılış maçı, dünya yıldızı Muhammed Salah transferinin ardından uluslararası bir futbol şölenine dönüştü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 11:01 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 11:06
Haber: Sabah
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlacak
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Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun açılış maçı, dünya yıldızı Muhammed Salah transferinin ardından uluslararası bir futbol şölenine dönüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yayıncı kuruluş dünya genelindeki tanıtımında birçok ligden önemli yıldızlara da yer verirken, Trabzonspor'dan Salah'ı tanıtım afişine koydu. Karadeniz devinin transfer gündemini altüst eden dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah hamlesi, sadece Türkiye'de değil dünya futbol kamuoyunda da eşi benzeri görülmemiş bir yankı uyandırdı.

Yayıncı kuruluş, gelen rekor seviyedeki uluslararası talepleri karşılamak adına maçı tam 40 ülkede eş zamanlı olarak canlı yayınlamaya hazırlanıyor. Karşılaşmaya olan ilginin merkezinde ise özellikle Muhammed Salah'ın kendi ülkesi olan Mısır yer alıyor.

Türk futbolunda ilk kez bir lig maçı bu denli geniş bir coğrafyada ve böylesine yüksek bir küresel ilgiyle ekranlara gelecek.



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