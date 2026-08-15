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İsmail Nezir'den Avrupa'da madalya

Milli atlet İsmail Nezir, Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide 48.26'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 01:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 01:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmail Nezir'den Avrupa'da madalya
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Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Birmingham kentindeki organizasyonun finalinde piste çıkan İsmail Nezir, 48.26'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet, yarı finalde 48.16'lık derecesiyle sezonun en iyi performansını sergileyerek finale yükselmişti.

Öte yandan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, milli atlet İsmail Nezir'in Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyadan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Karadağ, İsmail Nezir'i başarısından dolayı kutlayarak, "Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli finalinde ülkemizi başarıyla temsil ederek 48.26'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi olan milli atletimiz İsmail Nezir'i yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli atlet İsmail Nezir'in şampiyonada sergilediği performansla ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırdığını vurgulayan Karadağ, "Sporcumuzu, bu büyük başarıda emeği geçen kıymetli antrenörü Güner Güngör'ü ve sporcumuzun yetişmesinde önemli katkıları bulunan Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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