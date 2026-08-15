Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, mücadeleyi değerlendirdi ve Galatasaray taraftarına şampiyonluk mesajı verdi.
"TELAFİ EDECEĞİZ"
Abdülkerim Bardakcı, "Aslında kötü oynadığımız bir maç değildi, bence iyi oynadık. Çok pozisyona girdik, 2 tane atabildik ve maç berabere bitti." dedi.
Taraftara seslenen tecrübeli futbolcu, "Taraftarımız merak etmesin, Allah'ın izniyle telafi edeceğiz ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.
"TELAFİ EDECEĞİZ"
Abdülkerim Bardakcı, "Aslında kötü oynadığımız bir maç değildi, bence iyi oynadık. Çok pozisyona girdik, 2 tane atabildik ve maç berabere bitti." dedi.
Taraftara seslenen tecrübeli futbolcu, "Taraftarımız merak etmesin, Allah'ın izniyle telafi edeceğiz ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.