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Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Abdülkerim Bardakcı, Çorum FK beraberliğinin ardından Galatasaray taraftarına sezon sonunda şampiyon olacakları mesajını verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray taraftarına mesaj
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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, mücadeleyi değerlendirdi ve Galatasaray taraftarına şampiyonluk mesajı verdi.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Abdülkerim Bardakcı, "Aslında kötü oynadığımız bir maç değildi, bence iyi oynadık. Çok pozisyona girdik, 2 tane atabildik ve maç berabere bitti." dedi.

Taraftara seslenen tecrübeli futbolcu, "Taraftarımız merak etmesin, Allah'ın izniyle telafi edeceğiz ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.

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