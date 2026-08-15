Çorum'da vatandaşlar Galatasaray maçını dev ekrandan izledi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sungurlu Belediyesince, Arca Çorum FK'nin maçlarının izlenmesi için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar, 21.30'da başlayan karşılaşma öncesi Atatürk Meydanı'nda yerini aldı.
Maçın başlamasıyla birlikte Çorum FK bayraklarıyla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç süresince tezahürat yaptı.
Taraftarlar, 2-2 berabere tamamlanan maçta büyük coşku yaşadı.
Vatandaşlar, 21.30'da başlayan karşılaşma öncesi Atatürk Meydanı'nda yerini aldı.
Maçın başlamasıyla birlikte Çorum FK bayraklarıyla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç süresince tezahürat yaptı.
Taraftarlar, 2-2 berabere tamamlanan maçta büyük coşku yaşadı.