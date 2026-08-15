14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-1
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
2-2
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
3-3
14 Ağustos
LASK-Ried
4-1
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
3-2
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
2-2

Çorum'da vatandaşlar Galatasaray maçını dev ekrandan izledi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 00:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum'da vatandaşlar Galatasaray maçını dev ekrandan izledi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sungurlu Belediyesince, Arca Çorum FK'nin maçlarının izlenmesi için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, 21.30'da başlayan karşılaşma öncesi Atatürk Meydanı'nda yerini aldı.

Maçın başlamasıyla birlikte Çorum FK bayraklarıyla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç süresince tezahürat yaptı.

Taraftarlar, 2-2 berabere tamamlanan maçta büyük coşku yaşadı.

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