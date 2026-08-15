Galatasaray'da kaptanlık sıralaması belli oldu!

Galatasaray'ın yeni sezondaki kaptanları belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda kaptanlık pazubandını taşıyacak üç isim netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların birinci kaptanı Abdülkerim Bardakcı olacak. Kaan Ayhan ikinci, Lucas Torreira ise üçüncü kaptan olarak görev yapacak.
Galatasaray'ın kaptanlık sıralaması:
1- Abdülkerim Bardakcı
2- Kaan Ayhan
3- Lucas Torreira
Galatasaray'ın kaptanlık sıralaması:
1- Abdülkerim Bardakcı
2- Kaan Ayhan
3- Lucas Torreira