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Galatasaray'da kaptanlık sıralaması belli oldu!

Galatasaray'da yeni sezonda takıma kaptanlık yapacak isimlere karar verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 01:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kaptanlık sıralaması belli oldu!
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Galatasaray'ın yeni sezondaki kaptanları belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda kaptanlık pazubandını taşıyacak üç isim netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların birinci kaptanı Abdülkerim Bardakcı olacak. Kaan Ayhan ikinci, Lucas Torreira ise üçüncü kaptan olarak görev yapacak.

Galatasaray'ın kaptanlık sıralaması:

1- Abdülkerim Bardakcı
2- Kaan Ayhan
3- Lucas Torreira

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