Hamza Hamzaoğlu: 'Galatasaray'da rehavet vardı!'

Galatasaray, Rams Park'ta Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı. HT Spor yorumcusu Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray - Çorum FK maçının ardından yorumlarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları...
"BİRAZ REHAVET VARDI!"
"Galatasaray'da yine biraz rehavet vardı. Geçen senenin şampiyonu, kadronun kalitesine ve oyuncuların kendilerine olan güveni tam. Yani kendilerine olan güven çok fazla. Tribünler de çok fazla güveniyordu ki Galatasaray tribünleri biraz dolmamıştı, benim gördüğüm kadarıyla biraz boşluklar vardı. Tribünler de biraz rehavetteydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sonuç da normal. Galatasaray açısından 'Eyvah, yandık, bitti.' gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray birkaç hafta sonra yine toparlanıp en güçlü şekilde yoluna devam eder."
"GALATASARAY İÇİN DOĞRU TERCİH"
"Galatasaray her sezon dünya kadar maç oynuyor. Çok erken form tutturmak da oyuncular için doğru değil. Hazırlık kampında bu oyuncuları ilk maç için hazırlarsanız, ona göre yükleme yaparsanız bu sefer 8. ve 10. haftalarda hem Şampiyonlar Ligi maçları hem Türkiye Kupası maçlarıyla yoğunluk bindikçe çok çabuk yorulmaya başlarlar. O yüzden takımın sezon içinde, yani sezon başladıktan sonra yavaş yavaş form grafiğinin yükselmesi de bir tercihtir. Bu, bana göre Galatasaray için doğru bir tercihtir."
"BİRAZ REHAVET VARDI!"
"Galatasaray'da yine biraz rehavet vardı. Geçen senenin şampiyonu, kadronun kalitesine ve oyuncuların kendilerine olan güveni tam. Yani kendilerine olan güven çok fazla. Tribünler de çok fazla güveniyordu ki Galatasaray tribünleri biraz dolmamıştı, benim gördüğüm kadarıyla biraz boşluklar vardı. Tribünler de biraz rehavetteydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sonuç da normal. Galatasaray açısından 'Eyvah, yandık, bitti.' gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray birkaç hafta sonra yine toparlanıp en güçlü şekilde yoluna devam eder."
"GALATASARAY İÇİN DOĞRU TERCİH"
"Galatasaray her sezon dünya kadar maç oynuyor. Çok erken form tutturmak da oyuncular için doğru değil. Hazırlık kampında bu oyuncuları ilk maç için hazırlarsanız, ona göre yükleme yaparsanız bu sefer 8. ve 10. haftalarda hem Şampiyonlar Ligi maçları hem Türkiye Kupası maçlarıyla yoğunluk bindikçe çok çabuk yorulmaya başlarlar. O yüzden takımın sezon içinde, yani sezon başladıktan sonra yavaş yavaş form grafiğinin yükselmesi de bir tercihtir. Bu, bana göre Galatasaray için doğru bir tercihtir."