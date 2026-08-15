14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-1
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
2-2
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
3-3
14 Ağustos
LASK-Ried
4-1
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
3-2
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
2-2

Hamza Hamzaoğlu: "Galatasaray'da rehavet vardı!"

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımın Arca Çorum FK ile berabere kaldığı maçı yorumladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 02:02 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com
Hamza Hamzaoğlu: 'Galatasaray'da rehavet vardı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Rams Park'ta Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı. HT Spor yorumcusu Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray - Çorum FK maçının ardından yorumlarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları...

"BİRAZ REHAVET VARDI!"

"Galatasaray'da yine biraz rehavet vardı. Geçen senenin şampiyonu, kadronun kalitesine ve oyuncuların kendilerine olan güveni tam. Yani kendilerine olan güven çok fazla. Tribünler de çok fazla güveniyordu ki Galatasaray tribünleri biraz dolmamıştı, benim gördüğüm kadarıyla biraz boşluklar vardı. Tribünler de biraz rehavetteydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sonuç da normal. Galatasaray açısından 'Eyvah, yandık, bitti.' gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray birkaç hafta sonra yine toparlanıp en güçlü şekilde yoluna devam eder."

"GALATASARAY İÇİN DOĞRU TERCİH"

"Galatasaray her sezon dünya kadar maç oynuyor. Çok erken form tutturmak da oyuncular için doğru değil. Hazırlık kampında bu oyuncuları ilk maç için hazırlarsanız, ona göre yükleme yaparsanız bu sefer 8. ve 10. haftalarda hem Şampiyonlar Ligi maçları hem Türkiye Kupası maçlarıyla yoğunluk bindikçe çok çabuk yorulmaya başlarlar. O yüzden takımın sezon içinde, yani sezon başladıktan sonra yavaş yavaş form grafiğinin yükselmesi de bir tercihtir. Bu, bana göre Galatasaray için doğru bir tercihtir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.