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Özlem 11. oldu, Esra final bileti aldı

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Özlem Becerek, kadınlar disk atma finalini 57,27 metrelik derecesiyle 11. sırada tamamlarken, Esra Türkmen 60,43 metrelik derecesiyle kadınlar cirit atmada finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 01:38
Haber: AA
Özlem 11. oldu, Esra final bileti aldı
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İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda beşinci gün sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, beşinci günde 6 milli atlet mücadele etti. İsmailNezir, erkekler 400 metre engelli finalinde 48.26'lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü olarak bronzmadalyakazandı.

Özlem Becerek, kadınlar disk atma finalinde 57,27 metrelik derecesiyle 11'inci sırada yer aldı. Cirit atmada mücadele eden Esra Türkmen ise 60,43 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Erkekler 4x400 metre bayrak takımı, İhsan Selçuk, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya ve Berke Akçam'dan oluşan kadrosuyla 3:02.96'lık sezonun en iyi derecesini elde etti. Milli takım serisini 6'ncı, genel sıralamayı ise 13'üncü tamamladı.

Erkekler 1500 metrede Salih Teksöz, 3:42.99'luk derecesiyle serisinde 11'inci, genel sıralamada 23'üncü oldu.

Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, 51,29 metrelik atışıyla eleme grubunda 14'üncü sırada yer alırken, erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma eleme müsabakasında derece elde edemedi.

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