14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-1
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
2-2
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
3-3
14 Ağustos
LASK-Ried
4-1
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
3-2
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
2-2

Allahyar attı, Avrupa Ligi'nde tur geldi

Lech Poznan, Allahyar Sayyadmanesh'in de gol attığı maçta Klaksvik'i 5-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 01:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Allahyar attı, Avrupa Ligi'nde tur geldi
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UEFAAvrupaLigi'nde üçüncü eleme turu rövanşları tek maçla sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupafutbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik, Polonya'nın Lech Poznan takımını ağırladı.

Lech Poznan, yoğun sis yüzünden Faroe Adaları'na vaktinde ulaşamaması nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Allahyar Sayyadmanesh, Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal, Daniel Hakans ve Patrik Walemark'ın golleriyle 5-0 galip geldi.

İlk maçı da 1-0 kazanan Lech Poznan, adını play-off turuna yazdırdı ve İsviçre ekibi Thun ile eşleşti.

Yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Klaksvik ise Letonya temsilcisi Riga'nın rakibi oldu.

Play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

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