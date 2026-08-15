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Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 02:20
Haber: Sporx.com ve Ajanslar, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Frimpong, Kerem Demirbay, Baldursson, Hajradinovic, Diarra, Diabate, Benedyczak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Onuachu



TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı.

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo."

KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK

İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

KASIMPAŞA - TARBZONSPOR: 40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

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