PTT Kargo Cumartesi-Pazar Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2026

Öncelikle belirtmek gerekir ki, PTT Kargo şubeleri genel olarak hafta içi hizmet vermektedir. 2026 yılı PTT Kargo hafta içi çalışma saatleri:

Açılış Saati: 08:30



Öğle Arası: 12:30 - 13:30



Kapanış Saati: 17:00 (Bazı şubelerde 17:30'a kadar hizmet verebilmektedir.)



PTT Kargo müşterileri, hafta içi bu saatler arasında tüm kargo gönderim ve alım işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

PTT Kargo'nun çalışma prensibi gereği, merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günleri tüm PTT Kargo şubeleri kapalıdır. Ancak, sadece belirli bölgelerdeki (genellikle büyük şehirlerde ve merkezi konumlarda bulunan) PTT şubeleri Cumartesi günleri saat 13:30'a kadar hizmet vermektedir. Bu uygulama tüm şubeler için geçerli değildir. Cumartesi günü açık olabilecek PTT Kargo şubeleri hakkında en net bilgiyi, PTT'nin resmi internet sitesindeki "Size En Yakın PTT" bölümünden veya PTT müşteri hizmetlerinden teyit etmeniz önemlidir. Cumartesi günü kargo dağıtımı ise genel olarak yapılmamaktadır. Ancak, şubeye ulaşan kargolar Cumartesi günü mesai bitimine kadar alıcıları tarafından teslim alınabilir.

PTT Kargo şubelerinin tamamı Pazar günleri kapalıdır. Pazar günü herhangi bir PTT Kargo şubesinden физическое olarak hizmet almanız mümkün değildir. Kargo gönderim veya alım işlemlerinizi Pazartesi gününe veya Cumartesi günü açık olan belirli şubelere göre planlamanız gerekmektedir.

