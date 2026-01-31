Haber Tarihi: 31 Ocak 2026 12:44 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ocak 2026 12:44
PTT Kargo Cumartesi-Pazar Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2026
PTT Kargo müşterileri dikkat! Hafta sonu kargo göndermek veya beklediğiniz gönderiyi teslim almak isteyenler için en çok merak edilen konulardan biri de "PTT Kargo cumartesi pazar açık mı 2026" sorusu. Yoğun hafta içi temposunda kargo işlerini halletmekte zorlanan vatandaşlar, PTT Kargo şubelerinin hafta sonu çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 2025 yılında PTT Kargo şubeleri hafta sonu açık mı, PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu, PTT Kargo pazar günü hizmet veriyor mu? İşte PTT Kargo'nun 2026 yılı hafta sonu çalışma saatleri
PTT Kargo'da posta işlemi yapacak olan vatandaşlar PTT Kargo çalışma saatlerini internette araştırıyorlar. Konu hakkında araştırılan bir diğer konu başlığı da PTT Kargo çalışma saatleri. Peki PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası saat kaçta? Hafta sonu açık mı? İşte PTT Kargo çalışma saatleri 2026...
PTT Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri 2026
Öncelikle belirtmek gerekir ki, PTT Kargo şubeleri genel olarak hafta içi hizmet vermektedir. 2026 yılı PTT Kargo hafta içi çalışma saatleri:Açılış Saati: 08:30
Öğle Arası: 12:30 - 13:30
Kapanış Saati: 17:00 (Bazı şubelerde 17:30'a kadar hizmet verebilmektedir.)
PTT Kargo müşterileri, hafta içi bu saatler arasında tüm kargo gönderim ve alım işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.PTT Kargo Cumartesi Günü Açık Mı 2026?
PTT Kargo'nun çalışma prensibi gereği, merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günleri tüm PTT Kargo şubeleri kapalıdır. Ancak, sadece belirli bölgelerdeki (genellikle büyük şehirlerde ve merkezi konumlarda bulunan) PTT şubeleri Cumartesi günleri saat 13:30'a kadar hizmet vermektedir. Bu uygulama tüm şubeler için geçerli değildir. Cumartesi günü açık olabilecek PTT Kargo şubeleri hakkında en net bilgiyi, PTT'nin resmi internet sitesindeki "Size En Yakın PTT" bölümünden veya PTT müşteri hizmetlerinden teyit etmeniz önemlidir. Cumartesi günü kargo dağıtımı ise genel olarak yapılmamaktadır. Ancak, şubeye ulaşan kargolar Cumartesi günü mesai bitimine kadar alıcıları tarafından teslim alınabilir.PTT Kargo Pazar Günü Açık Mı 2026?
PTT Kargo şubelerinin tamamı Pazar günleri kapalıdır. Pazar günü herhangi bir PTT Kargo şubesinden физическое olarak hizmet almanız mümkün değildir. Kargo gönderim veya alım işlemlerinizi Pazartesi gününe veya Cumartesi günü açık olan belirli şubelere göre planlamanız gerekmektedir.
