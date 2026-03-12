Sadettin Saran'dan Lookman için açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Saran, Ademola Lookman transferi için Atalanta ile görüşmeler yaptıklarını ve 35 milyon euroya kadar çıktıklarını, ancak kulübün oyuncuyu Atletico Madrid'e satmak istediği için transferin gerçekleşmediğini söyledi.
"35 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTIK AMA..."
Konu ile ilgili Saran, "19 Aralık'ta benim yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Menajeri ile buluştum. Görüşme çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Apar topar geri dönmek zorunda kaldım. Süreçten en ufacık bir taviz vermedik. Çok yakın takip ettik. Bize bir hafta sonra teminat mektubu istediklerini söylediler. Türk kulüplerinden daha önce paralarını alamamışlar. Borcumuz olmadığını ve teminat mektubu vermeyeceğimizi bildirdik. Haklı olduğumuzu söylediler. Atletico Madrid, sonrasında devreye girdi. Hocamız da Lookman ile görüştü. Sonra o da gelmek istedi. Sonra biz 35 milyon euroya kadar çıktık ama Atalanta, Lookman'ı Atletico Madrid'e satmak istedi." diye konuştu.
