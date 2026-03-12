11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Sadettin Saran'dan Lookman için açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gerçekleşmeyen Ademola Lookman transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Mart 2026 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan Lookman için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Saran, Ademola Lookman transferi için Atalanta ile görüşmeler yaptıklarını ve 35 milyon euroya kadar çıktıklarını, ancak kulübün oyuncuyu Atletico Madrid'e satmak istediği için transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"35 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTIK AMA..."

Konu ile ilgili Saran, "19 Aralık'ta benim yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Menajeri ile buluştum. Görüşme çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Apar topar geri dönmek zorunda kaldım. Süreçten en ufacık bir taviz vermedik. Çok yakın takip ettik. Bize bir hafta sonra teminat mektubu istediklerini söylediler. Türk kulüplerinden daha önce paralarını alamamışlar. Borcumuz olmadığını ve teminat mektubu vermeyeceğimizi bildirdik. Haklı olduğumuzu söylediler. Atletico Madrid, sonrasında devreye girdi. Hocamız da Lookman ile görüştü. Sonra o da gelmek istedi. Sonra biz 35 milyon euroya kadar çıktık ama Atalanta, Lookman'ı Atletico Madrid'e satmak istedi." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.