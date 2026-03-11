Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı!

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in form düşüklüğü dikkatleri çekiyor.
Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'den opsiyonlu kiralamıştı. Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk 10 maçta 4 gol attı. Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandırdı. Bu performanstan sonra taraftarın da gözüne girmeyi başardı.
YALÇIN DA İSTEMİYOR
Ancak, sonraki 13 maçta ise adeta durdu. Sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 19. haftada oynatnan Eyüp maçında fileleri havalandıran Cengiz, o haftadan beri gol sevinci yaşamıyor.
Tecrübeli futbolcu, kupada ise 3 maçta görev aldı. Toplamda 68 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i gelecek sezon takımda düşünmediği ve siyah-beyazlıların opsiyonu kullanmayacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ta 22 maçta görev alan Cengiz'in 5 gol ve 3 asisti bulunuyor.
