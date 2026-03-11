11 Mart
Giannis'ten Adebayo'nun performansına esprili yorum: "Bize karşı 83 atamaz"

Miami Heat uzunu Bam Adebayo'nun 83 sayılık tarihi performansı NBA dünyasında geniş yankı uyandırırken, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo da bu performansı övenler arasındaydı.

calendar 11 Mart 2026 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Phoenix Suns'a 129-114 mağlup oldukları gecede Adebayo'nun 83 sayı attığını öğrenen Giannis, Miami ile oynayacakları maç öncesi esprili bir açıklama yaptı:

"Bize karşı 83 sayı atmasına izin vermemeye çalışacağız. En fazla 82 atabilir."

Şakasının ardından Adebayo'nun çalışma disiplinine de dikkat çeken Antetokounmpo, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir performans. Bu onun ne kadar çok çalıştığını gösteriyor. Bam'ı tanıyorum; her gün çok sıkı çalışır. Oyuna asla hile yapmaz. Böyle bir şey başardığını görmek gerçekten etkileyici."

Giannis ayrıca, Adebayo'nun performansının nasıl geldiğinin uzun vadede önem taşımayacağını da vurguladı:

"Nasıl attığının önemi yok. Önemli olan atmış olman. 10, 20 ya da 30 yıl sonra kimse kaç serbest atış kullandığını hatırlamayacak. Tıpkı Kobe'nin kaç şut attığını hatırlamadığımız gibi. Sadece 81 sayıyı hatırlıyoruz. Wilt'in 100 sayısını hatırlıyoruz."

