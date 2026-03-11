Washington Wizards başantrenörü Brian Keefe, Miami Heat uzunu Bam Adebayo'nun 83 sayılık performansında özellikle serbest atışların büyük rol oynadığını söyledi.



Adebayo, karşılaşmada 43 serbest atıştan 36'sını sayıya çevirirken, bunun 16'sını yalnızca son çeyrekte kaydetti.



Keefe, bazı faul kararlarını anlamakta zorlandığını belirtti:



"Çok fazla faul çalındı. Sadece son çeyrekte 16 serbest atış vardı. Topu elinden çıkarmaya çalışıyorduk ama yine de 10 küsür metre uzaktan bile serbest atış aldı. Bazı kararları açıklayamıyorum."



Adebayo'nun 36 serbest atışı, NBA tarihinde bir maçta en fazla serbest atış isabeti rekorlarından birine yaklaşırken; 43 deneme, daha önce Dwight Howard'ın elinde bulunan 39 serbest atış denemesi rekorunu geride bıraktı.



Keefe, son çeyrekte yaşananları şöyle yorumladı:



"Son çeyrek artık gerçek bir basketbol maçına benzemiyordu. Ama top kayıplarımızı daha iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu oyuncunun bu kadar ısınmasına izin verdik ve bunun sorumluluğu bize ait."



