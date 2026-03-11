Fenerbahçe, 12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için son 9 haftada kritik maçlara çıkacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor.
Sarı lacivertliler, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana şampiyon olduğu sezonların son 9 haftasında hep liderlik koltuğunda oturuyordu. Fenerbahçe'nin, bu sezon mutlu sona ulaşması halinde bir ilk yaşanacak.
Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler son şampiyonluğunda yani 2013-2014 sezonunun son 9 haftasında 8 puan farkla lider durumdaydı. Yine 2010-2011 sezonunun son 9 haftasında averajla zirvedeydi. 2006-2007 sezonunda son 9 haftada 6 puan farkla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, 2004-2005'te ise 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu. Sarı-lacivertliler, 2003- 2004, 2000-2001, 1995-1996 ve 1988-1989 sezonlarında 3 puanla farkla ligin zirvesindeydi. Fenerbahçe, bu sezonların hepsinde şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Domenico Tedesco ve öğrencileri bu sezonu şampiyon tamamlarsa bu sezon bir ilk yaşanacak.
Fenerbahçe ilk peşinde! Eğer şampiyon olursa...
3 puanlı sisteme geçilmesinden bu yana Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonlarda, son 9 haftaya girilirken sarı-lacivertliler her zaman lider konumdaydı. Eğer Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa, bu istatistiği tersine çevirerek kulüp tarihinde farklı bir başarıya imza atmış olacaklar.
