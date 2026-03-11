11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
13:30
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
13:30
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe ilk peşinde! Eğer şampiyon olursa...

3 puanlı sisteme geçilmesinden bu yana Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonlarda, son 9 haftaya girilirken sarı-lacivertliler her zaman lider konumdaydı. Eğer Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa, bu istatistiği tersine çevirerek kulüp tarihinde farklı bir başarıya imza atmış olacaklar.

calendar 11 Mart 2026 11:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, 12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için son 9 haftada kritik maçlara çıkacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor.

Sarı lacivertliler, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana şampiyon olduğu sezonların son 9 haftasında hep liderlik koltuğunda oturuyordu. Fenerbahçe'nin, bu sezon mutlu sona ulaşması halinde bir ilk yaşanacak. 

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler son şampiyonluğunda yani 2013-2014 sezonunun son 9 haftasında 8 puan farkla lider durumdaydı. Yine 2010-2011 sezonunun son 9 haftasında averajla zirvedeydi. 2006-2007 sezonunda son 9 haftada 6 puan farkla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, 2004-2005'te ise 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu. Sarı-lacivertliler, 2003- 2004, 2000-2001, 1995-1996 ve 1988-1989 sezonlarında 3 puanla farkla ligin zirvesindeydi. Fenerbahçe, bu sezonların hepsinde şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Domenico Tedesco ve öğrencileri bu sezonu şampiyon tamamlarsa bu sezon bir ilk yaşanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
