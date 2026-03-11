TFF'den Süper Lig kulüplerine VAR'a temsilci önerisi

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, VAR tartışmaları, yayın gelirleri ve yeni alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"VAR'A GELSİNLER BİRLİKTE İZLEYELİM"
VAR görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını belirten Otyakmaz, kulüp yöneticilerini federasyona davet etti:
"Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor."
"İKİ KULÜP ANLAŞSIN, VAR'DA İZLESİNLER"
Kulüplerin VAR sürecini yerinde görmelerine izin vereceklerini vurgulayan Otyakmaz şöyle konuştu:
"Ben kulüp başkanlığı yaptım. Böyle bir şey olabilir mi! Bu kadar insanı ilgilendiren bir işte aymazlık yapabilir miyiz? Lütfen güvensinler. Dışarıya görüntü falan veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını da yok sayamayız, uygun bir şekilde cevap vereceğiz."
"Kim görmek istiyorsa gelsin, tüm yöneticilere kapımız açık. İki kulüp anlaşsınlar, VAR ile beraber izlesinler. Buna biz izin veriyoruz. Burada VAR protokolüne aykırı bir şey yok."
TÜRKİYE KUPASI İÇİN YENİ FORMAT SİNYALİ
Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı için de değişiklik önerisi olduğunu söyledi:
"Ben de kulüp başkanıyken bu işten mustariptim. Elemeli tek maç, birer birer geçelim. Yarı final oldu bittiye gelmesin diye çift aşamalı olsun. Orada sürpriz olaylar olmasın. Gelecek sezon için bu Kulüpler Birliği'nin de kararı."
"ANADOLU KULÜPLERİNİ YÖNETMEK ZOR"
Türk futbolunun ekonomik yapısına değinen Otyakmaz, Anadolu kulüplerinin finansal sıkıntılarına dikkat çekti:
"Anadolu kulüplerinin idaresi çok zor. Mutlaka yayın gelirlerinin artırılması, sponsorlukların artırılması lazım. Dünyada savaş ortamı var. Bu iş de ekonomiyle ilgili. İnşallah dünyada ve Türkiye'de ekonomi daha düzelir."
"DİSİPLİN CEZALARINDA DEĞİŞİKLİK"
Disiplin cezalarıyla ilgili yeni düzenlemeye de değinen Otyakmaz, yaz aylarında ceza sürelerinin durdurulması uygulamasının kaldırıldığını açıkladı:
"Alınan cezaların yaz aylarında süresi durduruluyordu. Kulüpler Birliği istedi, bu kuralı kaldırdık. Ligin son haftalarında gerginlik oluyordu, kulüpler ileri geri konuşuyordu. Bu üç ay içinde sayılacak."
"HACIOSMANOĞLU GİBİ BİRİ YAPABİLİRDİ"
Otyakmaz ayrıca yayın gelirlerindeki "şampiyonlar payı" ile ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Bu payın Anadolu kulüplerine dağıtılacağını belirtti:
"Yeni bir karar aldık. Şampiyonlar payını Anadolu kulüplerine dağıtma kararı aldık. İbrahim Hacıosmanoğlu gibi birisi böyle bir karar alırdı ancak. Avrupa'da yayın gelirleri yüzde 50 gibi eşit dağıtılıyor, bizde yüzde 38'di. Şimdi bütün kulüplere eşit dağıtılacak."
Bu kararın bazı kulüpler tarafından eleştirilebileceğini söyleyen Otyakmaz, hukuki süreç ihtimaline de değindi:
"Tepkiler olabilir. Dikensiz gül bahçesi yok. Yasal hakları var, Tahkim'e başvuracaklar ama biz kararımızı bu yönde verdik."
