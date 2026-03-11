UEFA'ya tarihi öneri: 'Parayı yeniden dağıtalım'

Avrupa Kulüpler Birliği'nin (UEC) önerisine göre, Şampiyonlar Ligi ve diğer UEFA kulüp müsabakalarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin yeni bir modelin benimsenmesiyle, Avrupa ligleri arasındaki rekabet dengesi değişecek.



Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarışan kulüpler, bu sezon, esas olarak medya hakları satışlarından elde edilen yıllık 4,4 milyar Euro'luk gelirden elde edilen 3,317 milyar Euro'luk ödül havuzundan yararlanıyor. Bu rakamın sadece 308 milyon Euro'su, dayanışma ödemeleri şeklinde bu yarışmalara katılmayan kulüpler arasında paylaştırılıyor.



YENİ ÖNERİ: "PARAYI, LİGLERE DAĞITALIM"



UEC tarafından hazırlanan plana göre, ödül parasının yaklaşık 2 milyar Euro'su Avrupa'daki tüm birinci ve ikinci lig kulüpleri arasında dağıtılacak ve böylece elit kulüpler dışındaki kulüplere verilen miktar önemli ölçüde artacak.



Mevcut durumda, UEFA'nın ödül havuzunun %74'ü Şampiyonlar Ligi kulüplerine, %17'si Avrupa Ligi'ne ve %9'u Konferans Ligi'ne gönderiliyor. UEC tarafından ortaya konulan plan, bu dağılımı %50-%30-%20'ye indirecek ve bu para, kulüplere değil, elemeyi geçen kulüplerin kendi liglerine orantılı olarak dağıtılacak.



2 MİLYAR EURO'NUN YENİDEN DAĞITIMI



En üst düzey kulüpler bu havuzlardaki paranın %85'ini eşit olarak paylaşırken, %15'i alt liglerdeki kulüpler arasında paylaşılacak. Avrupa'da yarışan kulüpler de yine pay alacak.



Öneri, esasen UEFA'nın ödül parasının %35'ini oluşturan ve bir ülkenin medya pazarının değeri ile tarihsel performansına dayanan "değer direği"ni ortadan kaldırarak, her ikisine de bağlı olmayan 2 milyar Euro'luk meblağa dahil ediyor.



UEFA, 19 pazarda ihaleye çıkarılacak olan 2027-2031 döngüsü için medya hakları değerinde %10'luk bir artış bekliyor.



"PARA, ZİRVE KULÜPLERDE YOĞUNLAŞTI"



140'tan fazla elit olmayan kulübü temsil eden UEC, Avrupa elemelerinde tekrar tekrar yer alan kulüplerin, çoğu yerel rakibinden on milyonlarca euro daha fazla kazanmasının neden olduğu kutuplaşmayı daha da şiddetlendireceğinden endişe duyuyor.



UEC sözcüsü Guardian'a yaptığı açıklamada, "Avrupa'da oynamak binlerce futbol kulübü için bir hayaldir, ancak oyunun zirvesinde paranın yoğunlaşması, UEFA kulüp müsabakalarının her yıl aynı kulüplerin sonraki turlarda yer almasıyla sıkıcı ve öngörülebilir hale gelmesi riskini ciddi şekilde artırmaktadır. 2027 ve sonrası için UEFA kulüp müsabakaları medya haklarının satış süreci resmi olarak başladı. Şimdi, Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa müsabakalarının yarattığı zenginliklerle ne yapacağımız konusunda yeni bir düşünce tarzı geliştirmenin zamanı geldi. 2027 ve sonrası için UEFA kulüp müsabakalarının medya haklarının satış süreci resmi olarak başlamışken, şimdi Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa müsabakalarından elde edilen gelirleri nasıl kullanacağımız konusunda yeni fikirler üretmenin tam zamanıdır." dedi.



KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ LİGLERE DAHA FAZLA KATKI



UEC, yeni dağıtım modelinin etkisinin özellikle küçük ve orta ölçekli liglerde hissedileceğine inancını dile getirdi.



Bu liglerde, ulusal televizyon hakları anlaşmaları genellikle mütevazı ve Avrupa'dan gelen gelirlerden yararlanan bir avuç kulübün neden olduğu potansiyel çarpıklık önemli.



Örnek olarak, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanamayan kulüplerin 1,1 milyon Euro yerine 4,4 milyon Euro kazanacağı Hollanda Eredivisie ligi gösterildi. Lig şampiyonu kulüplerin nakit enjeksiyonu ise yarıdan fazla azalarak 27 milyon Euro'ya düşecek.



"ARTAN KUTUPLAŞMAYA İZİN Mİ VERECEĞİZ"



UEC sözcüsü, "Futbolu sevenler için futbolun büyüsünü mahvetmek üzere artan kutuplaşma ve öngörülebilirliğe izin mi vereceğiz? Yoksa kulüpleri, ligleri, UEFA müsabakalarını ve tüm piramidi güçlendiren, UCC gelirini dağıtmanın mantıklı bir yolu var mı? UEC ve üye kulüplerimiz başka bir yol olduğunu düşünüyor ve UEFA ve ortakları, kısa vadeli çıkarları ve Avrupa'nın en güçlü kulüplerinin siyasi baskısını görmezden gelme cesaretini gösterirlerse, çoğu ayrılıkçı Süper Lig fiyaskosuna aktif olarak katılan kulüpler, Avrupa futbolunun tamamına fayda sağlayacak ciddi bir tartışma bekliyor." ifadelerini kullandı.



AVRUPA LİGLERİ GENEL KURULU'NA SUNULDU



UEFA tarafından resmi olarak tanınmayan UEC, önerilen önlemleri uygulama yetkisine sahip değil, ancak bunları Çarşamba günü Sofya'da düzenlenen Avrupa Ligleri Genel Kurulu'na sundu.



Bu plan, 800'den fazla kulübün üye olduğu ve etkili bir grup olan Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin (EFC) üyesi olan bazı küçük takımlar için cazip olarak düşünüldü.



