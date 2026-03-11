Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"EN ZORUNU BİZ ÇEKTİK!"



Yüksel Yıldırım en zorlu kuranın kendilerine çıktığının altını çizerek, "Tüm kuralar takımlara hayırlı olsun. Bana göre kuranın en zorunu Samsunspor çekti. Çünkü çeyrek finalde bir Karadeniz derbisi ama bunun iyi tarafı evimizde oynayacak olmamız.



"GEÇERSEK GALATASARAY..."



Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçtiğimizde de Galatasaray'a konuk olacağız. Onun için Samsunspor'un işi zor ama biz zoru seviyoruz. Takımım tamamen kupaya fokus olduğu için zoru seviyoruz. Takımıma güveniyorum. Çeyrek ve yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. Avrupa'ya gidiş yolumuzun en kısası Türkiye Kupası olduğu için biz de takım olarak, yönetim olarak gerekeni yapacağız. Samsunspor olarak güzel maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Umarım finali oynarız. Samsunspor tarihinde ikinci defa final oynamak ve kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"SAMSUNSPOR TARİHİNE GEÇECEĞİZ"



Yıldırım, "Madrid'e avantajlı gitmek istiyoruz" diyerek Avrupa hedeflerine de değindi. "Avrupa kupalarında tur atlamak mı, Türkiye Kupası'nı kazanmak mı?" sorusuna ise, "İkisi birden diyeyim. Avrupa'da hedefimiz çeyrek finaldi ve şu an son 16'dayız. Yarın önemli bir maçımız var ve kazanmak istiyoruz. Madrid'e avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu başardığımız takdirde Samsunspor tarihine geçeceğiz. Türkiye Kupası, Avrupa'da devamlılığımız için çok önemli" dedi.



