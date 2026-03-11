11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
0-032'
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Yüksel Yıldırım: "Kupada en zor kurayı Samsunspor çekti"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrası konuştu.

calendar 11 Mart 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 16:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EN ZORUNU BİZ ÇEKTİK!"

Yüksel Yıldırım en zorlu kuranın kendilerine çıktığının altını çizerek, "Tüm kuralar takımlara hayırlı olsun. Bana göre kuranın en zorunu Samsunspor çekti. Çünkü çeyrek finalde bir Karadeniz derbisi ama bunun iyi tarafı evimizde oynayacak olmamız.

"GEÇERSEK GALATASARAY..."

Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçtiğimizde de Galatasaray'a konuk olacağız. Onun için Samsunspor'un işi zor ama biz zoru seviyoruz. Takımım tamamen kupaya fokus olduğu için zoru seviyoruz. Takımıma güveniyorum. Çeyrek ve yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. Avrupa'ya gidiş yolumuzun en kısası Türkiye Kupası olduğu için biz de takım olarak, yönetim olarak gerekeni yapacağız. Samsunspor olarak güzel maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Umarım finali oynarız. Samsunspor tarihinde ikinci defa final oynamak ve kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAMSUNSPOR TARİHİNE GEÇECEĞİZ"

Yıldırım, "Madrid'e avantajlı gitmek istiyoruz" diyerek Avrupa hedeflerine de değindi. "Avrupa kupalarında tur atlamak mı, Türkiye Kupası'nı kazanmak mı?" sorusuna ise, "İkisi birden diyeyim. Avrupa'da hedefimiz çeyrek finaldi ve şu an son 16'dayız. Yarın önemli bir maçımız var ve kazanmak istiyoruz. Madrid'e avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu başardığımız takdirde Samsunspor tarihine geçeceğiz. Türkiye Kupası, Avrupa'da devamlılığımız için çok önemli" dedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
