İnan: ''Çok yetenekli futbolcular''

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, önceki gün deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup ettiklerini için mutlu olduklarını dile getirdi.



''iYİ OYUNCULAR TARANSFER ETTİK, ÇOK YETENEKLİLER''



Cumartesi günü sahalarında karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu aktaran İnan, "Devre arasında önemli oyuncular transfer ettiler. İyi oyunlar oynadılar. Son zamanlarda her ne kadar oynadıkları oyunları skora çeviremeseler de gerçekten bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahipler. Bunun farkındayız. Kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadesini kullandı.







