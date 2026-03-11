11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

İnan: ''Çok yetenekli futbolcular''

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da, teknik Direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Mart 2026 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İnan: ''Çok yetenekli futbolcular''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, önceki gün deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup ettiklerini için mutlu olduklarını dile getirdi.

''iYİ OYUNCULAR TARANSFER ETTİK, ÇOK YETENEKLİLER''

Cumartesi günü sahalarında karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu aktaran İnan, "Devre arasında önemli oyuncular transfer ettiler. İyi oyunlar oynadılar. Son zamanlarda her ne kadar oynadıkları oyunları skora çeviremeseler de gerçekten bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahipler. Bunun farkındayız. Kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadesini kullandı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.