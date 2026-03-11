11 Mart
Göztepe'de kaleci Lis ilki yaşadı

Göztepe'de kaleci Mateusz Lis kariyerinde ilk kez Polonya A Milli Takımı'na davet edildi.

calendar 11 Mart 2026 16:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de kaleci Lis ilki yaşadı
Süper Lig'de cumartesi günü konuk edeceği Alanyaspor'u yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Göztepe'de kaleci Mateusz Lis kariyerinde ilk kez Polonya A Milli Takımı'na davet edildi.

Göz-Göz'ün kaptanlığını da yapan 29 yaşındaki file bekçisinin, Polonya'nın 26 Mart Perşembe günü Arnavutluk ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off Yarı Final maçı için geniş kadroya çağrıldığı açıklandı. Lis kariyerinde Polonya U18 takımı ile 5, U19 ve U20 takımıyla ise 1'er maça çıktı.

Göztepe'de 3 sezondur aralıksız görev yapan deneyimli eldiven özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Göztepe, Lis ve savunmasının başarılı performansıyla bu sezon sadece 18 gol yedi.

Lider Galatasaray'la birlikte Süper Lig'de en az gol yiyen iki takımdan biri olan Göztepe'de kaleci Lis de bu sezon Avrupa'nın enleri arasına sık sık adını yazdırdı. Lis'in ilk kez Polonya A Milli Takımı'na davet edilmesi yönetim ve teknik ekibi de oldukça sevindirdi. Lis'in Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
