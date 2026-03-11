11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
0-032'
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Tyrese Maxey en az 3 hafta parkelerden uzak kalacak

Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, sağ elinin serçe parmağında yaşadığı tendon sakatlığı nedeniyle en az üç hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 11 Mart 2026 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kulüp tarafından yapılan açıklamada yıldız oyuncunun durumunun yaklaşık üç hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

76ers cephesi zaten son dönemde önemli eksiklerle mücadele ediyordu. Takım, Paul George'un aldığı ceza nedeniyle kadro dışı olması ve Joel Embiid'in oblik kasındaki sakatlığı sebebiyle yıldız oyuncularından mahrum durumda bulunuyor.

Bu sezon kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Maxey, 61 maçta ortalama 29.0 sayı, 4.1 ribaund ve 6.7 asist üretirken maç başına 38.3 dakika sahada kaldı. Yıldız guardın bu performansıyla sezon sonunda All-NBA takımlarından birine seçilmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyordu.

Ancak Maxey şu anda All-NBA adaylığı için gerekli maç sayısının dört maç gerisinde bulunuyor.

Philadelphia 76ers, 34 galibiyet – 30 mağlubiyet derecesiyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor. Öte yandan kulüp, ilk tur draft hakkını Oklahoma City Thunder'a borçlu ve bu hak yalnızca ilk dört sıra korumasına sahip.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
