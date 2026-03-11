Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, sağ elinin serçe parmağında yaşadığı tendon sakatlığı nedeniyle en az üç hafta sahalardan uzak kalacak.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada yıldız oyuncunun durumunun yaklaşık üç hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.



76ers cephesi zaten son dönemde önemli eksiklerle mücadele ediyordu. Takım, Paul George'un aldığı ceza nedeniyle kadro dışı olması ve Joel Embiid'in oblik kasındaki sakatlığı sebebiyle yıldız oyuncularından mahrum durumda bulunuyor.



Bu sezon kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Maxey, 61 maçta ortalama 29.0 sayı, 4.1 ribaund ve 6.7 asist üretirken maç başına 38.3 dakika sahada kaldı. Yıldız guardın bu performansıyla sezon sonunda All-NBA takımlarından birine seçilmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyordu.



Ancak Maxey şu anda All-NBA adaylığı için gerekli maç sayısının dört maç gerisinde bulunuyor.



Philadelphia 76ers, 34 galibiyet – 30 mağlubiyet derecesiyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor. Öte yandan kulüp, ilk tur draft hakkını Oklahoma City Thunder'a borçlu ve bu hak yalnızca ilk dört sıra korumasına sahip.



