11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-01'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-02'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe'ye psikolojik destek!

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışında oyuncuların stresini azaltmak için tesislere spor psikologları getirmeye hazırlanıyor.

calendar 11 Mart 2026 12:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Lider Galatasaray'ı takip eden ve puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, şampiyonluk için ruhsal anlamda da güçlü olmayı hedefliyor. 

Yönetim, son haftalara girilirken futbolcuların stres seviyelerini azaltmak ve öz güvenlerini güçlendirmek için uzman psikologları tesislere getirecek.

Spor alanında deneyimli olan psikologlar, oyuncularla sık sık iletişim halinde olacak. Böylece futbolcuların saha dışı olumsuzluklardan etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu arada daha önce ödenmesi gereken primlerin de kısa süre içinde futbolcuların hesabına yatırılacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
