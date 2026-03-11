Lider Galatasaray'ı takip eden ve puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, şampiyonluk için ruhsal anlamda da güçlü olmayı hedefliyor.
Yönetim, son haftalara girilirken futbolcuların stres seviyelerini azaltmak ve öz güvenlerini güçlendirmek için uzman psikologları tesislere getirecek.
Spor alanında deneyimli olan psikologlar, oyuncularla sık sık iletişim halinde olacak. Böylece futbolcuların saha dışı olumsuzluklardan etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu arada daha önce ödenmesi gereken primlerin de kısa süre içinde futbolcuların hesabına yatırılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye psikolojik destek!
Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışında oyuncuların stresini azaltmak için tesislere spor psikologları getirmeye hazırlanıyor.
