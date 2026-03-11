11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-375'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-175'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

calendar 11 Mart 2026 14:25 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 14:28
Haber: Sporx.com
Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Alanyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Gaatasaray - Gençlerbirliği
Samsunspor - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor
Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe

MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek ve  TFF tarafından daha sonra duyurulacak.

Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.