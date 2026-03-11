Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Beşiktaş - Alanyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Gaatasaray - Gençlerbirliği
Samsunspor - Trabzonspor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor
Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe
MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL
Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek ve TFF tarafından daha sonra duyurulacak.
Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.
