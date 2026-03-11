10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Barcelona, maçı son dakikada kurtardı

UEFA Şampiyonlor Ligi son 16 maçında Newcastle United ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

calendar 11 Mart 2026 00:49 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 00:56
Fotoğraf: X.com
Barcelona, maçı son dakikada kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile Barcelona karşı karşıya kaldı.

St. James Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Newcastle'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barça'nın golünü ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal kaydetti.

RÖVANŞ

Bu maçın rövanşı ise 18 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.

Turu geçen ekip, çeyrek finalde Atletico Madrid/Tottenham mücadelesinde turu geçen takım ile eşleşecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.