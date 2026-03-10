10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-060'
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisine göre Liverpool maçında kadroda 2 değişiklik yaptı.

calendar 10 Mart 2026 21:11
Okan Buruk'tan 2 değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

"Devler Ligi"nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Liverpool'u ağırladı. Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Sacha Boey yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 2 oyuncu değiştirdi. Buruk, derbiye ilk 11'de başlayan Sallai ile Sane'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bunların yerine Singo ile Lang'ı başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.