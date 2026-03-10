10 Mart
1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı.

calendar 10 Mart 2026 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 33, 34 ile 35. haftaların programı şu şekilde:

33. hafta

3 Nisan Cuma:

14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)

17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)

20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Nisan Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

5 Nisan Pazar:

16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

 

34. hafta

7 Nisan Salı:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)

8 Nisan Çarşamba:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 Nisan Perşembe:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

 

35. hafta

11 Nisan Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)

19.00 Sipay Bodum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

12 Nisan Pazar:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)

13 Nisan Pazartesi:

17.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
