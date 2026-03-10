1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 33, 34 ile 35. haftaların programı şu şekilde:
33. hafta
3 Nisan Cuma:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)
17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)
20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Nisan Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)
5 Nisan Pazar:
16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)
34. hafta
7 Nisan Salı:
14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)
8 Nisan Çarşamba:
14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
9 Nisan Perşembe:
17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)
20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
35. hafta
11 Nisan Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)
19.00 Sipay Bodum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
12 Nisan Pazar:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)
19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)
13 Nisan Pazartesi:
17.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)
20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
