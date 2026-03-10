10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-090'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Beşiktaş'ta stoper harekatı! Sergen Yalçın'dan iki isim için talep

Beşiktaş, yeni sezon için savunmaya takviye planlarken Tottenham Hotspur'dan Kevin Danso ile Fulham forması giyen Issa Diop'u gündemine aldı.

calendar 10 Mart 2026 14:25
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta stoper harekatı! Sergen Yalçın'dan iki isim için talep
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem stoper takviyesi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden Emmanuel Agbadou kalitesinde bir savunmacı talep ettiği öğrenildi. 

Bu gelişmenin ardından harekete geçen siyah-beyazlı kurmayların iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN İKİ ADAY

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların Tottenham Hotspur forması giyen Kevin Danso ile Fulham'da oynayan Issa Diop'u gündemine aldığı ifade edildi.

Yönetimin iki oyuncu için temaslara başladığı ve sezon sonunda resmi teklif yapılmasının planlandığı aktarıldı.

PERFORMANSLARI

27 yaşındaki Avusturyalı stoper Kevin Danso, bu sezon Tottenham formasıyla 25 maçta görev aldı. Deneyimli savunmacının İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

29 yaşındaki Fransız savunmacı Issa Diop ise Fulham'da bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.