Beşiktaş'ta stoper harekatı! Sergen Yalçın'dan iki isim için talep

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem stoper takviyesi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden Emmanuel Agbadou kalitesinde bir savunmacı talep ettiği öğrenildi.



Bu gelişmenin ardından harekete geçen siyah-beyazlı kurmayların iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.



İNGİLTERE'DEN İKİ ADAY



Takvim'in haberine göre Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların Tottenham Hotspur forması giyen Kevin Danso ile Fulham'da oynayan Issa Diop'u gündemine aldığı ifade edildi.



Yönetimin iki oyuncu için temaslara başladığı ve sezon sonunda resmi teklif yapılmasının planlandığı aktarıldı.



PERFORMANSLARI



27 yaşındaki Avusturyalı stoper Kevin Danso, bu sezon Tottenham formasıyla 25 maçta görev aldı. Deneyimli savunmacının İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



29 yaşındaki Fransız savunmacı Issa Diop ise Fulham'da bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.







