10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Zeren Spor, çeyrek finalde Imoco Volley'i ağırlayacak

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

10 Mart 2026 10:09
Zeren Spor, çeyrek finalde Imoco Volley'i ağırlayacak
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, 11 Mart Çarşamba günü sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

İlk kez katıldığı Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 8 takım arasına giren Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley'i konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmeye çalışacak.

Zeren Spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Volley ile grup aşamasında da karşılaşmış ve rakibine deplasmanda 3-2, evinde ise 3-0 yenilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
