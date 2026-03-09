09 Mart
Fatih Tekke: "Bu işin şakası yok, daha iyi olmak zorundayız"

Trabzonspor, Kayserispor'u mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki mücadelede Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor rakibini 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Rakibin 10 kişi kalmasıyla lehimize dönen bir oyun. 10 kişiyken 2 fırsat yakaladılar zora soktular. Eksikler devam ediyor ne yaptıysak çözüm bulamıyoruz. 10 kişi Trabzonspor'a oynamak kolay değil. Güzel anlarda goller bulduk. 3-0 olduktan sonra oyun kontrolü ve kontrolsüzlük arasında dengesizlik yaşadık. Çok basit kayıplarla rakibimiz canlandırdık. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik. Oyuncularıma da söyledim bunu içerde.rakip 10 kişi de olsa bu işlerin şakası yok. Penaltı, kırmızı nasıl onlara olduysa bize de olabilirdi. Galip gelmek çok değerli." dedi.

Açıklamalarına devam eden tecrübeli hoca, "Bizim de eksiklerimiz vardı, şimdi Rize maçı var. Yine çok zor son periyota girdik her maç zorlaşıyor. Daha iyi olmak zorundayız, daha istekli, sadece bireyselliğe iş düştüğünde hata yaparız. Bu maç zor geçti ama kırmızı kartla lehimize oldu. 3-0'dan sonra bıraktık gibi durum oldu bu iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım. Sadece topa sahip olmak değil, gittiğinizde atak hücum yapacaksınız. Galibiyet en değerlisiydi, yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcularının sağlık durumlarıyla ilgili de konuşan Tekke, "Batagov'a yarın bakılacak, Benjamin için net diyemiyorum ama Tim yetişecek gibi duruyor. Kart görmeden oyunu bitirebildik, şimdi dönüp dinleneceğiz, zor bir maçımız var hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, rakibin kırmızı kart görmesinin kendileri için bir avantaj sağladığını belirterek, "Oyun kırmız kart ve sonrası ve oyunun son bölümü olarak değerlendirebiliriz. " dedi.

İlk yarının sonunda buldukları 2 golle rahatladıklarını ifade eden Tekke, şunları kaydetti:

 

"İlk yarının sonunda bulduğumuz iki gol ve ikinci yarının başlarında bulduğumuz üçüncü gol var. Ondan sonraki oyunumuz durdu açıkçası. Oyun kontrolünü tutalım derken çok basit hatalarla rakibimize biraz fırsatlar verdik. Son bölüm hoşumuza gitmeyen bir bölümdü ama Kayserispor'u da tebrik ederim. Onlar da çok kritik durumdalar. Sonuç olarak kazanmamız gereken maçımızı kazandık, mutluyuz. Sakatlarımız ve eksiklerimiz vardı biliyorsunuz, özellikle orta sahadaki bizim için çok önemli oyuncular. Bugün bazı bölümlerde yine çok olumlu konuşamayacağım ama genel hatlarıyla en önemlisi galip gelmek. Bugün de bunu başardık"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
