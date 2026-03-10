09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Lazio 3 puanı son nefeste aldı

İtalya Serie A'da Lazio, konuk ettiği Sassuolo'yu son dakikada bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

calendar 10 Mart 2026 00:46
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lazio ve Sassuolo kozlarını paylaştı.

Roma Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabakayı Lazio son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı.

Lazio'nun gollerini; 2. dakikada Daniel Maldini ve 90+3. dakikada Adam Marusic kaydetti.

Sassuolo'nun tek golü ise 35. dakikada Armand Lauriente'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 37'e çıkartırken, Sassuolo ise 38 puana kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Lazio gelecek hafta yine Olimpiyat stadında Milan'ı konuk edecek.

Sassuolo ise kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak.
