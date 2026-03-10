09 Mart
Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Zecorner Kayserispor, maçın hakemi Cihan Aydın'ın kararlarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Kayserispor Kulübü'nden Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - Trabzospor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor Kulübü olarak son haftalarda takımları aleyhine verilen hakem kararlarının endişe ve öfkeyle takip edildiği bildirildi.

Maçın hakeminin, verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki bu akşam oynanan karşılaşmada da emeklerimizin bir kez daha yok sayıldığı bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın verdiği ve vermediği kararlar, sahada mücadele eden futbolcularımızın alın terini hiçe saymıştır." denildi.

Aleyhlerine verilen hakem kararlarının mağduriyete dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolun adaletine gölge düşüren bu hatalar artık 'insani hata' sınırlarını aşmış, sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür. Özellikle VAR hakemi Özgür Yankaya'nın geçmişte orta hakem olarak görev yaptığı bir karşılaşmada açık ofsayt olan bir golü geçerli sayarak ciddi bir hataya imza attığı kamuoyunun hafızasındadır. Bugün VAR koltuğunda oturmasına rağmen benzer tartışmalı kararların yeniden yaşanması Türk futbolunun hakem sistemine olan güvenini daha da sarsmaktadır. Kayserispor sahada mücadele ederek kazanmaya çalışan, emeğiyle ayakta duran bir kulüptür. Ancak haftalardır yaşanan hakem hataları artık sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Bir kulübün emeğinin bu kadar kolay yok sayılması kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu bu yaşananlarla ilgili derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Hakem hatalarının sürekli olarak aynı kulübün aleyhine sonuç doğurması tesadüf olarak açıklanamaz. Kayserispor'un emeğini, alın terini ve hakkını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün hakkını her platformda savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
