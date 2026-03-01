Semih Güler'den hakem tepkisi; ''Herkes görüyor her şeyi''

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor kendi evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup etti.



Maç sonunda açıklamalarda bulunan Semih Güler, şu ifadelerini kullandı.



Mücadele hakkında görüşlerini belirten savunmacı, "Takımımla gurur duyuyorum, hakemlerimiz iyi niyetli olsa, bu hafta maçları izledik. Canımız çok yandı bugün. İlk yarı ve ikinci yarı goller kaçırdık. Üçüncü yediğimiz gol, çarpıp gol oluyor. Çok konsantre ve ümitliydik. Dış faktörler , iç faktörler var. Herkes görüyor her şeyi.'' ifadelerini kullandı.



Kırmızı kart hakkında da konuşan Semih, ''Dorukhan'ı tanıyan tanıyor, ayağını da çekiyor. Belki de futbol görüşlerimiz farklı. Avrupa'da bazı şeyleri iyi niyetle karşılıyor hakemler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, inşallah ligde kalacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



