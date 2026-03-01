09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-165'
09 Mart
West Ham United-Brentford
2-289'
09 Mart
Lazio-Sassuolo
1-181'
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-048'

Semih Güler'den hakem tepkisi; ''Herkes görüyor her şeyi''

Kayserispor'un başarılı stoperi Semih Güler, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Mart 2026 00:15 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 00:18
Semih Güler'den hakem tepkisi; ''Herkes görüyor her şeyi''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor kendi evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup etti.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Semih Güler, şu ifadelerini kullandı.

Mücadele hakkında görüşlerini belirten savunmacı, "Takımımla gurur duyuyorum, hakemlerimiz iyi niyetli olsa, bu hafta maçları izledik. Canımız çok yandı bugün. İlk yarı ve ikinci yarı goller kaçırdık. Üçüncü yediğimiz gol, çarpıp gol oluyor. Çok konsantre ve ümitliydik. Dış faktörler , iç faktörler var. Herkes görüyor her şeyi.'' ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart hakkında da konuşan Semih, ''Dorukhan'ı tanıyan tanıyor, ayağını da çekiyor. Belki de futbol görüşlerimiz farklı. Avrupa'da bazı şeyleri iyi niyetle karşılıyor hakemler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, inşallah ligde kalacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.