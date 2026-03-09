09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
0-018'
09 Mart
Lazio-Sassuolo
1-03'
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ne puanla döndü!

Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde Başkent ekibi, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

calendar 09 Mart 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 2.9 hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Volkan Demirel'in ikinci döneminde Joao Pereira'lı Alanyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı maçta çok fazla etkili olamadı ama karşılaşmadan puanla ayrıldı. Alanyaspor daha etkili olduğu maçta gol üretemedi. 

Ev sahibi Alanyaspor ligde iki maç sonra puan aldı ve ligde 27 puana ulaştı. Ligde üç deplasman sonra puan alan Gençlerbirliği de 25 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Mounie gelişine vole vurdu. Direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Hwang'ın sert şutunda kaleye giden top, araya giren savunma oyuncularına çarparak dışarı çıktı.
39. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan sekti. Topu önünde bulan Ümit Akdağ'ın altı pasın gerisinde çektiği şutta, kaleci Velho iki hamlede topun sahibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
