Trendyol Süper Lig'de 2.9 hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.



Volkan Demirel'in ikinci döneminde Joao Pereira'lı Alanyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı maçta çok fazla etkili olamadı ama karşılaşmadan puanla ayrıldı. Alanyaspor daha etkili olduğu maçta gol üretemedi.



Ev sahibi Alanyaspor ligde iki maç sonra puan aldı ve ligde 27 puana ulaştı. Ligde üç deplasman sonra puan alan Gençlerbirliği de 25 puana ulaştı.



Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Mounie gelişine vole vurdu. Direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Hwang'ın sert şutunda kaleye giden top, araya giren savunma oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

39. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan sekti. Topu önünde bulan Ümit Akdağ'ın altı pasın gerisinde çektiği şutta, kaleci Velho iki hamlede topun sahibi oldu.



