09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-167'
09 Mart
West Ham United-Brentford
2-290'
09 Mart
Lazio-Sassuolo
1-184'
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-050'

Paul Onuachu: ''Onlarında payı büyük''

Trabzonspor'un dev golcüsü Paul Onuachu, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Mart 2026 23:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 23:22
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçta iki gol kaydeden Paul Onuachu, maç sonu görüşlerini paylaştı.

İşte Onuacu'nun açıklamaları:

''RAKİBİN HAKKINI VERMEK GEREKİYOR''

Zor bir mücadele olduğunu söyleyen Onuachu, "Bu tür maçlarda önemli olan 3 puanı elde edebilmek ve istediğimizi elde ettik. Zor bir deplasman maçındaydık. Kırmızı karttan sonra rakibin de hakkını vermek lazım. Biz de bulduğumuz fırsatları değerlendirdik Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk ve güzel bir galibiyet aldık.''

''20 GOL KOLAY ATILACAK GOL SAYISI DEĞİL''

Bu sezonki attığı 20. gol hakkında da konuşan dev santrafor, ''Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Buraya geldiğimden beri bana 'Kaç gol atacaksın?' diye soruluyor. Her maç olabildiğince fazla gol atmaya çalışıyorum. 20 gol kolay atılacak goller değil.''

TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Attığı gollerde takım arkadaşlarının katkısına da değinen Nijeryalı oyuncu, ''Bütün takımın hakkını vermek gerekiyor. Takım arkadaşlarım bana büyük yardımda bulundu. Bu gollerde onların da büyük payı var"
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
