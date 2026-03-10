09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Kayserispor-Trabzonspor maçında kadın taraftar anons yaptı

Süper Lig'in 25'inci haftasında Zecorner Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında maç anonslarını sarı-kırmızılı takımın taraftarlarından Nur Çokeken yaptı.

calendar 10 Mart 2026 00:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor-Trabzonspor maçında kadın taraftar anons yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 25'inci haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 1 gün sonra oynanması nedeniyle maç anonslarını Nur Çokeken isimli bir kadın taraftar yaptı.

Çokeken'in anonsları sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.