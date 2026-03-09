Erling Moe: ''Bize çıkıyorsa onlara da çıkmalı''

Norveçli çalıştırıcı 10 kişi kalınmasına rağmen takımın oynadığı futboldan memnun olduğunu belirtirken, "Bugün ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunum. 10 kişi oynamamıza rağmen takımın bu kadar kısa sürede gösterdiği gelişim gerçekten sevindirici. Sahada oynamak istediğimiz oyunu büyük ölçüde ortaya koyduk. Özellikle Kayserispor'un kendi sahasında bundan sonra da bu şekilde oynaması gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.



HAKEM ELEŞTİRİSİ



Moe, sahadaki hakem kararlarına da sitem ederken ''Hakem kararlarında bir standart olmalı. Bizim oyuncumuza kırmızı kart çıkıyorsa Cardoso'nun pozisyonunda da kırmızı kart çıkması lazımdı.'' diye konuştu



Sözlerine devam eden deneyimli çalıştırıcı ''Benim iç saha maçımda böyle bir performans ortaya çıktı ve her maç öyle olmalı. Öncelikle planımız iç sahamızda oynarken cesur oynamaktı. Bugün de bunu başardığımızı düşünüyorum. Yeterli pozisyonları bulduk ama değerlendirme noktasında başarılı değildik." diyerek öz eleştiride bulundu.





"BİZ DAHA İYİYDİK"



Takımın oynadığı oyundan memnun kaldığını açıklayan Erling Moe "İyi savunduk, iyi fırsatlar yakaladık. Özellikle direkt ve alanları doğru kullanacak şekilde oynadık. Sahada görmek istediğimiz birçok şeyi bugün gördük. Kırmızı kart görmemize rağmen sahada daha iyi olan taraf bizdik." ifadelerini kullandı.



"AÇIK VE NET ŞEKİLDE PENALTI!"



Mücadeledeki son dakikalarda yaşanan pozisyon hakkında da konuşan Norveçli, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kısa sürede oyun anlamında göstermiş olduğumuz gelişimden dolayı çok memnunum. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yalnız penaltılar noktasında bize verilmeyen penaltının açık ve net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize verilen çok basit bir penaltı da var. Bu konuda bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz bu şekilde oynayıp yolumuza bakmalıyız. Bugün sahadaki hakem kararları noktasında şanslı olan tarafta değildik." değerlendirmesinde bulundu.



