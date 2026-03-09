09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-167'
09 Mart
West Ham United-Brentford
2-290'
09 Mart
Lazio-Sassuolo
1-184'
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-050'

Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: "Kayıtlar nerede?"

Beşiktaş, derbide Galatasaray'a mağlup olduğu maçın ardından VAR tartışmalarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı çağrıyı alıntılayarak "#KayıtlarNeredeTFF" etiketiyle kamera kayıtlarının açıklanmasını yeniden talep etti.

calendar 09 Mart 2026 23:59
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından VAR tartışmalarını gündemde tutmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı açık çağrının ardından sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, dün yaptığı açıklamayı alıntılayarak "#KayıtlarNeredeTFF" etiketiyle yeni bir mesaj paylaştı. Siyah-beyazlılar bu paylaşımıyla, derbi sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin kamera kayıtlarının açıklanması yönündeki talebini yineledi.

Kulüp, bir önceki açıklamasında VAR merkezinde kimlerin bulunduğu, VAR odası ve koridorunun kamera ile kayıt altına alınıp alınmadığı ve Portekizli VAR eğitmenlerinin maç sırasında odada bulunup bulunmadığı gibi sorulara federasyonun yanıt vermesini istemişti.

Beşiktaş ayrıca, derbi sırasında VAR odası ve odanın bulunduğu koridora ait kamera kayıtlarının kendileriyle paylaşılmasını talep ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

İşte Beşiktaş'ın bir önceki gün yaptığı paylaşım:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
