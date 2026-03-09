09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Göztepe dejavu yaşıyor; yine düşüşte!

Geçen sezon ilk yarıya müthiş başlayıp ligin ikinci yarısındaki puan kayıplarıyla ancak 8. olabilen Göztepe, bu sezon da aynı momentum kaybını yaşıyor.

calendar 09 Mart 2026 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen ve Avrupa potasından çıkan Göztepe'nin durumu, taraftarlarına geçen sezonki performansı hatırlatıyor. Süper Lig'e döndüğü geçen yıl sezonun ilk yarısını çok iyi bir performansla 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan Göz-Göz, ikinci yarıda 11 hafta boyunca galip gelemeyince yarışta geriye düştü. İzmir temsilcisi ikinci yarı boyunca toplam 19 puan alınca sezonu 50 puanla sekizinci sırada bitirebildi.

Bu sezona da teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yine iyi başlayan Göz-Göz, ilk yarıyı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla dördüncü sırada bitirdi. İkinci yarıya Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalıp ardından evinde Fatih Karagümrük'ü yense de sonrasında düşüşe geçti.

ARA TRANSFERLER ELEŞTİRİ ALDI

Son 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Göz-Göz, ikinci devrede 8 haftada 10 puan toplayabildi. Son iki sezondur takım iyi giderken ara transfer döneminde özellikle ileri uca yapılan takviyeler eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu sezon Michael Olaitan'ı devrede Beşiktaş'a sattıktan sonra hücumda skor üretmekte güçlük yaşayan Göztepe, bu hafta cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacağı maçta yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Göz-Göz'ün Alanya randevusu sonrası hafta içinde yine evinde oynaması gereken Galatasaray maçı ise rakibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
