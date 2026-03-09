Tüm kuluplerin gözü kulağı Junior World Cup Antalya'da

Altyapı futbolunun küresel buluşma noktası haline gelen Junior World Cup Antalya (JWCA), 2026 yılında hedef büyüterek yoluna devam ediyor. 2028 yılında dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olma vizyonuyla ilerleyen organizasyon, bu yıl kapasitesini iki katına çıkararak tam 10 bin kişiyi Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor.



Junior World Cup Antalya 2026, beş kıtadan 50'nin üzerinde ülkenin katılımıyla düzenlenecek JWCA 2026, 3–12 Nisan tarihleri arasında yaş gruplarına göre arka arkaya iki hafta boyunca futbol mücadelesine sahne olacak.



ÖNEMLİ DÜNYA KULÜPLERİ YER ALACAK



Turnuva, dünya futbolunun önde gelen kulüplerinin altyapı takımlarını Antalya'da buluşturuyor. Katılımı planlanan kulüpler arasında Sevilla FC, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, FC Porto, Everton FC, Panathinaikos FC, Hellas Verona FC, Rayo Vallecano, Steaua București, Dinamo Moskova, FK Crvena Zvezda, FK Partizan, Club Brugge KV, Lech Poznan ve GNK Dinamo Zagreb gibi önemli Avrupa kulüpleri yer alıyor. Türkiye'den ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübü ve akademi takımı organizasyonda sahne alacak. Real Madrid, Real Betis, Benfica ve Marsilya takımları da misafir olarak katılım sağlayacak.



