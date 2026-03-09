09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Tüm kuluplerin gözü kulağı Junior World Cup Antalya'da

Dünyaca ünlü kulüplerin yakından takip edeceği Junior World Cup Antalya, 3–12 Nisan 2026'da gerçekleşecek.

calendar 09 Mart 2026 12:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altyapı futbolunun küresel buluşma noktası haline gelen Junior World Cup Antalya (JWCA), 2026 yılında hedef büyüterek yoluna devam ediyor. 2028 yılında dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olma vizyonuyla ilerleyen organizasyon, bu yıl kapasitesini iki katına çıkararak tam 10 bin kişiyi Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Junior World Cup Antalya 2026, beş kıtadan 50'nin üzerinde ülkenin katılımıyla düzenlenecek JWCA 2026, 3–12 Nisan tarihleri arasında yaş gruplarına göre arka arkaya iki hafta boyunca futbol mücadelesine sahne olacak.

ÖNEMLİ DÜNYA KULÜPLERİ YER ALACAK

Turnuva, dünya futbolunun önde gelen kulüplerinin altyapı takımlarını Antalya'da buluşturuyor. Katılımı planlanan kulüpler arasında Sevilla FC, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, FC Porto, Everton FC, Panathinaikos FC, Hellas Verona FC, Rayo Vallecano, Steaua București, Dinamo Moskova, FK Crvena Zvezda, FK Partizan, Club Brugge KV, Lech Poznan ve GNK Dinamo Zagreb gibi önemli Avrupa kulüpleri yer alıyor. Türkiye'den ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübü ve akademi takımı organizasyonda sahne alacak. Real Madrid, Real Betis, Benfica ve Marsilya takımları da misafir olarak katılım sağlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
