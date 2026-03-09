Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, NBA tarihinde önemli bir başarıya imza atarak elit bir oyuncu grubuna katıldı.



Ball, henüz 25 yaşına gelmeden önce kariyerinde 100 kez en az 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asist üreten oyuncular arasına girerek lig tarihindeki sekizinci isim oldu.



Ball böylece LeBron James, Luka Doncic, Oscar Robertson, Giannis Antetokounmpo ve Magic Johnson gibi NBA tarihinin en büyük yıldızlarının bulunduğu seçkin bir kulübe katılmış oldu.



Genç yıldız bu başarıya, Hornets'ın Phoenix Suns'a 111-99 mağlup olduğu karşılaşmada ulaştı. Ball bu maçta takımının en skorer oyuncusu olurken karşılaşmayı 22 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamladı ve 19 şutta 9 isabet bularak etkili bir performans sergiledi.



Her ne kadar Ball'ın bireysel performansı dikkat çekse de Phoenix Suns maç boyunca üstünlüğünü korudu. Suns adına Devin Booker, 30 sayı ve 10 asistlik performansıyla double-double yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Phoenix'te ayrıca Jalen Green ve Collin Gillespie de 24'er sayıyla skora önemli katkı verdi.



Bu mağlubiyetle birlikte Charlotte Hornets'ın sezon derecesi 32 galibiyet ve 33 mağlubiyete gerilerken takım Doğu Konferansı'nda yüzde 50'nin altına düşerek 10. sıraya indi. Hornets bir sonraki maçında Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.



Phoenix Suns ise bu galibiyetle birlikte sezon derecesini 37 galibiyet ve 27 mağlubiyete yükseltti ve bir sonraki karşılaşmasında Milwaukee Bucks deplasmanına gidecek.



