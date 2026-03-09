09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-03'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

calendar 09 Mart 2026 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, NBA tarihinde önemli bir başarıya imza atarak elit bir oyuncu grubuna katıldı.

Ball, henüz 25 yaşına gelmeden önce kariyerinde 100 kez en az 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asist üreten oyuncular arasına girerek lig tarihindeki sekizinci isim oldu.

Ball böylece LeBron James, Luka Doncic, Oscar Robertson, Giannis Antetokounmpo ve Magic Johnson gibi NBA tarihinin en büyük yıldızlarının bulunduğu seçkin bir kulübe katılmış oldu.

Genç yıldız bu başarıya, Hornets'ın Phoenix Suns'a 111-99 mağlup olduğu karşılaşmada ulaştı. Ball bu maçta takımının en skorer oyuncusu olurken karşılaşmayı 22 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamladı ve 19 şutta 9 isabet bularak etkili bir performans sergiledi.

Her ne kadar Ball'ın bireysel performansı dikkat çekse de Phoenix Suns maç boyunca üstünlüğünü korudu. Suns adına Devin Booker, 30 sayı ve 10 asistlik performansıyla double-double yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Phoenix'te ayrıca Jalen Green ve Collin Gillespie de 24'er sayıyla skora önemli katkı verdi.

Bu mağlubiyetle birlikte Charlotte Hornets'ın sezon derecesi 32 galibiyet ve 33 mağlubiyete gerilerken takım Doğu Konferansı'nda yüzde 50'nin altına düşerek 10. sıraya indi. Hornets bir sonraki maçında Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.

Phoenix Suns ise bu galibiyetle birlikte sezon derecesini 37 galibiyet ve 27 mağlubiyete yükseltti ve bir sonraki karşılaşmasında Milwaukee Bucks deplasmanına gidecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
