09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Timur Er'in hedefi İtalya'da madalya

Rekortmen atlet Timur Er, ilk uluslararası madalyasını İtalya'da kazanmak için çalışıyor.

calendar 09 Mart 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Timur Er'in hedefi İtalya'da madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İstanbul'da düzenlenen şampiyonada, 7,53 metrelik atlayışla uzun atlamada Türkiye rekoru kıran 17 yaşındaki atlet Timur Er, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında ilk uluslararası madalyasını kazanmayı hedefliyor.
Milli takım antrenörü İshak Nizamoğlu'nun çalıştırdığı Timur, geçen ay İstanbul'da organize edilen Jerfi Fıratlı 18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti. Uzun atlama yarışında 7,53 metrelik derecesiyle ilk sırada yer alan genç sporcu, 7,35 metreyle Emre Karataş'a ait olan 18 Yaş Altı Türkiye Salon Rekoru'nu da kırdı.

Osmaniye'ye Türkiye şampiyonu ünvanıyla dönen Timur, hız kesmeden İtalya'nın Rieti kentinde 16-19 Temmuz'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Timur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm pistinde antrenörü Nizamoğlu eşliğinde günde çift antrenman yapıyor. İtalya'da ilk uluslararası madalyasını kazanmayı isteyen milli atlet, kendi yaş kategorisinde yeni rekorlar hedefliyor.

"Rekor kıracağımızdan emindik"

Timur Er, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi sayesinde atletizmle tanıştığını söyledi.

Bölge yarışlarındaki derecelerinin ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını dile getiren Timur, İstanbul'da kırdığı rekora ilişkin, "Aslında bu bizim için planlı bir şeydi. Bunun için üç yarış kaçırdık, tamamen bu yarışa odaklanmıştık. Rekor kıracağımızdan emindik, beklediğimiz bir şeydi. O yüzden bizi çok şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.

Timur, İtalya'daki organizasyona yoğunlaştığını belirterek, "Hedefim inşallah Avrupa'da da rekor kırmak, derece yapmak ve ülkemizi gururlandırmak. İnşallah ilk 3 girerek ülkeme madalya getirmek istiyorum." dedi.

Antrenör İshak Nizamoğlu da sporcusunun elde ettiği başarıdan dolayı gururlandığını vurgulayarak, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediklerini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.