Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u konuk etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Kocaelispor oldu.



Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Selçuk İnan'ın ekibi, 33 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti.



Atila Gerin yönetiminde ligde 3. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 22 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.



Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Onguene'yle hava topu mücadelesine giren Serdar Dursun yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Gürcan Hasova pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterdi.



6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Serdar Dursun geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.



11. dakikada Eyüpspor etkili geldi. Sağdan atağı geliştiren Umut Bozok, ceza yayı önündeki Torres'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda Balogh son anda araya girerek topu kornere gönderdi.



20. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Akbaba geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Gökhan Değirmenci son anda uzanarak gole engel oldu.



35. dakikada Eyüpspor net fırsattan yararlanamadı. Orta sahada topla buluşan Torres, savunmanın arkasına sarkan Umut Bozok'a pasını aktardı. Umut'un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.



Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Soldan kullanılan taç atışında Serdar Dursun'un pasında topla buluşan Keita'nın vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Churlinov'un yerden şutunda Talha Ülvan'ın çizgiden çıkardığı top bu kez Agyei'de kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Talha bu kez kafayla çizgi üstünden topu uzaklaştırmayı başardı.



66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Keita ceza sahası içine ortaladı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son anda gole engel oldu.



Müsabaka, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz



ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 80 Legowski), Onguene (Dk. 46 Anıl Yaşar, Dk. 60 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. 80 Radu), Emre Akbaba, Torres (Dk. 66 Metehan Altunbaş), Pintor, Umut Bozok



Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty (Dk. 62 Boende), Agyei (dk. 87 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 62 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 72 Haidara)



Gol: Dk. 6 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 5 Onguene, Dk. 31 Pintor, Dk. 55 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Dijksteel, Dk. 74 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)



