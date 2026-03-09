09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Kocaelispor, Eyüpspor'u penaltıyla yıktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 09 Mart 2026 17:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Eyüpspor'u penaltıyla yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u konuk etti. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Kocaelispor oldu. 

Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Selçuk İnan'ın ekibi, 33 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti.

Atila Gerin yönetiminde ligde 3. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 22 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı. 

Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Konyaspor'u ağırlayacak. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 5. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Onguene'yle hava topu mücadelesine giren Serdar Dursun yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Gürcan Hasova pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Serdar Dursun geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

11. dakikada Eyüpspor etkili geldi. Sağdan atağı geliştiren Umut Bozok, ceza yayı önündeki Torres'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda Balogh son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

20. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Akbaba geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Gökhan Değirmenci son anda uzanarak gole engel oldu.

35. dakikada Eyüpspor net fırsattan yararlanamadı. Orta sahada topla buluşan Torres, savunmanın arkasına sarkan Umut Bozok'a pasını aktardı. Umut'un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


46. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Soldan kullanılan taç atışında Serdar Dursun'un pasında topla buluşan Keita'nın vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Churlinov'un yerden şutunda Talha Ülvan'ın çizgiden çıkardığı top bu kez Agyei'de kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Talha bu kez kafayla çizgi üstünden topu uzaklaştırmayı başardı.

66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Keita ceza sahası içine ortaladı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son anda gole engel oldu.

Müsabaka, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 80 Legowski), Onguene (Dk. 46 Anıl Yaşar, Dk. 60 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. 80 Radu), Emre Akbaba, Torres (Dk. 66 Metehan Altunbaş), Pintor, Umut Bozok

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty (Dk. 62 Boende), Agyei (dk. 87 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 62 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 72 Haidara)

Gol: Dk. 6 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Onguene, Dk. 31 Pintor, Dk. 55 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Dijksteel, Dk. 74 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.