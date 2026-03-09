09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-03'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Liverpool'da tek eksik Federico Chiesa

Liverpool'un Galatasaray maçı öncesi son antrenmanında Federico Chiesa dışında tüm oyuncular yer aldı.

calendar 09 Mart 2026 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da tek eksik Federico Chiesa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlaı.

İngiliz ekibinde Galatasaray maçı öncesi son antrenmanında Federico Chiesa dışında tüm oyuncular yer aldı.

Liverpool forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki Chiesa, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Liverpool'un Galatasaray'a konuk olacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.