Liverpool'da tek eksik Federico Chiesa

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlaı.
İngiliz ekibinde Galatasaray maçı öncesi son antrenmanında Federico Chiesa dışında tüm oyuncular yer aldı.
Liverpool forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki Chiesa, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Liverpool'un Galatasaray'a konuk olacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı salı günü saat 20.45'te başlayacak.
