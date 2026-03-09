Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.



Geçen sezonun sonunda sakatlık yaşayan ve yeni sezonla birlikte sahalara geri dönen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sakatlığı nedeniyle beşinci kez sahalardan uzak kalacak.



Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunun addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edildiğini ve durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını duyurdu.



ATALANTA MAÇINDA YOK



İtalyan basını ise Hakan'ın sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracağını duyurdu.



İtalyan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcu, Atalanta'nın ardından Fiorentina maçına yetişmeye çalışacak. Hakan, Fiorentina maçını da kaçırması halinde durumu milli aradan sonra netlik kazanacak.



ROMANYA MAÇI TEHLİKESİ!



A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek.



Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı milli takım için de endişeye neden oldu. A Milli Takım'ın teknik heyeti, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.



SEZON PERFORMANSI



Inter forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.



