09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-03'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracak.

calendar 09 Mart 2026 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.

Geçen sezonun sonunda sakatlık yaşayan ve yeni sezonla birlikte sahalara geri dönen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sakatlığı nedeniyle beşinci kez sahalardan uzak kalacak.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunun addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edildiğini ve durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını duyurdu.

ATALANTA MAÇINDA YOK

İtalyan basını ise Hakan'ın sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracağını duyurdu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcu, Atalanta'nın ardından Fiorentina maçına yetişmeye çalışacak. Hakan, Fiorentina maçını da kaçırması halinde durumu milli aradan sonra netlik kazanacak.

ROMANYA MAÇI TEHLİKESİ!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı milli takım için de endişeye neden oldu. A Milli Takım'ın teknik heyeti, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.