Aysel Önder Kadınlar Günü'nde tarih yazdı

Milli para atlet Aysel Önder, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeDünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 dünya şampiyonluğuna imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

09 Mart 2026 12:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aysel Önder Kadınlar Günü'nde tarih yazdı
İzmir'de yetişen milli para atlet Aysel Önder, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 dünya şampiyonluğu birden kazanarak Türk kadınının adını altın harflerle zirveye yazdırdı. Kariyerinde genç yaşında uluslararası alanda ilkleri başaran mental engelli sporcu, Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda T20 kategorisinde 24.87 derecesiyle Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Aysel, Ourense kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye Kadın Para Atletizm Milli Takımı'yla da dünya şampiyonluğu yaşadı.

Dünya şampiyonu olan Kadın Para Atletizm Milli Takımı'nın kadrosunda Aysel Önder'in yanı sıra Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen yer aldı. Aysel Önder, organizasyonda T20 kategorisi 60 metre yarışında 7.87'lik derecesiyle dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi de oldu. Para atletizmde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda henüz 19 yaşında tarihi dereceler elde eden İzmirli milli atlet Aysel Önder, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda da rekorla zirveye çıkmıştı.

REKORLARA VE MADALYALARA ABONE

Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu. Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 400 metre kadınlar T20 kategorisinde yarı final serisinde 54.96'yla dünya rekoru ve paralimpik rekoru kırarken, finalde ise gümüş madalyayı boynuna takarak bunu başaran ilk Türk özel sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
