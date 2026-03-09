09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-187'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Lucas Torreira'ya kötü haber!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın milli takım isteği karşılık bulmadı. Torreira, Uruguay'ın aday kadrosunda yer almadı.

calendar 09 Mart 2026 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, bir kez daha Uruguay Milli Takımı'nın dışında kaldı.

TORREIRA'DAN AÇIKLAMA

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada milli takıma geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Torreira, "Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum. Bielsa ile hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum." demişti.

TORREIRA YOK
MUSLERA LİSTEDE

Torreira'nın milli takım talebi karşılık bulmadı. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için 35 kişilik geniş bir aday kadro açıkladı. Torreira, bu listede yer almadı.

Öte yandan Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fernando Muslera, Uruguay'ın kadrosunda yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Lucas Torreira, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
